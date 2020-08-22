Снова антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 субботы, 22 августа, в Украине было 102 тысячи 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51 тысяча 735 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2328 новых случаев коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за сутки из медучреждений были выписаны 657 пациентов, а 37 человек умерли.

Указано, что всего было проведено 1 млн 400 тысяч 726 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3553 случая;

Волынская область — 5052 случая;

Днепропетровская область — 1932 случая;

Донецкая область — 1215 случаев;

Житомирская область — 2734 случая;

Закарпатская область — 6885 случаев;

Запорожская область — 1287 случаев;

Ивано-Франковская область — 7631 случай;

Кировоградская область — 756 случаев;

город Киев — 11507 случаев;

Киевская область — 4881 случай;

Львовская область — 12 965 случаев;

Луганская область — 232 случая;

Николаевская область — 938 случаев;

Одесская область — 5788 случаев;

Полтавская область — 636 случаев;

Ровенская область — 8383 случая;

Сумская область — 1145 случаев;

Тернопольская область — 4507 случаев;

Харьковская область — 7324 случая;

Херсонская область — 332 случая;

Хмельницкая область — 1904 случая;

Черновицкая область — 8713 случаев;

Черкасская область — 1248 случаев;

Черниговская область — 1423 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 августа в Центр поступило 2634 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 161 тысяча 819 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, днем ранее в Украине зафиксировали 2106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки.