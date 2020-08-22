Снова антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 субботы, 22 августа, в Украине было 102 тысячи 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51 тысяча 735 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2328 новых случаев коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки из медучреждений были выписаны 657 пациентов, а 37 человек умерли.
Указано, что всего было проведено 1 млн 400 тысяч 726 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3553 случая;
Волынская область — 5052 случая;
Днепропетровская область — 1932 случая;
Донецкая область — 1215 случаев;
Житомирская область — 2734 случая;
Закарпатская область — 6885 случаев;
Запорожская область — 1287 случаев;
Ивано-Франковская область — 7631 случай;
Кировоградская область — 756 случаев;
город Киев — 11507 случаев;
Киевская область — 4881 случай;
Львовская область — 12 965 случаев;
Луганская область — 232 случая;
Николаевская область — 938 случаев;
Одесская область — 5788 случаев;
Полтавская область — 636 случаев;
Ровенская область — 8383 случая;
Сумская область — 1145 случаев;
Тернопольская область — 4507 случаев;
Харьковская область — 7324 случая;
Херсонская область — 332 случая;
Хмельницкая область — 1904 случая;
Черновицкая область — 8713 случаев;
Черкасская область — 1248 случаев;
Черниговская область — 1423 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 августа в Центр поступило 2634 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 161 тысяча 819 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, днем ранее в Украине зафиксировали 2106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки.