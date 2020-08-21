Взята новая высота: в Украине зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 2 тысячи 106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга по расширению эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По данным СНБО, за вчерашние сутки 637 пациентов выздоровели, а 23 умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.
На сегодняшний день, с начала эпидемии в Украине количество зафиксированных 100 тысяч 643 случаев заболевания коронавирусом. Из них в 51 078 случаях было зафиксировано выздоровление, но 2 207 пациентов умерли.
За вчерашний день в Украине госпитализировали рекордное количество людей — в больницы доставлено 487 человек.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день проведено 1 млн 378 тысяч 519 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 478 случаев;
Волынская область — 4 989 случаев;
Днепропетровская область — 1 894 случая;
Донецкая область — 1 183 случая;
Житомирская область — 2 695 случаев;
Закарпатская область — 6 771 случай;
Запорожская область — 1 234 случая;
Ивано-Франковская область — 7 462 случая;
Кировоградская область — 7 51 случай;
город Киев — 11 328 случаев;
Киевская область — 4 805 случаев;
Львовская область — 12 793 случая;
Луганская область — 213 случаев;
Николаевская область — 912 случаев;
Одесская область — 5 578 случаев;
Полтавская область — 614 случая;
Ровенская область — 8 238 случаев;
Сумская область — 1 124 случая;
Тернопольская область — 4 301 случай;
Харьковская область — 7 033 случая;
Херсонская область — 329 случаев;
Хмельницкая область — 1 828 случаев;
Черновицкая область — 8 505 случаев;
Черкасская область — 1 219 случаев;
Черниговская область — 1 366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 августа, в Центр поступило 2,5 тысячи сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 тысяч 185 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 20 августа, в Украине зарегистрировано 98 тысяч 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 184 летальных, а 50 тысяч 441 пациент выздоровел.