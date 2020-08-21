Взята новая высота: в Украине зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 2 тысячи 106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга по расширению эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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По данным СНБО, за вчерашние сутки 637 пациентов выздоровели, а 23 умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

На сегодняшний день, с начала эпидемии в Украине количество зафиксированных 100 тысяч 643 случаев заболевания коронавирусом. Из них в 51 078 случаях было зафиксировано выздоровление, но 2 207 пациентов умерли.

За вчерашний день в Украине госпитализировали рекордное количество людей — в больницы доставлено 487 человек.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день проведено 1 млн 378 тысяч 519 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 478 случаев;

Волынская область — 4 989 случаев;

Днепропетровская область — 1 894 случая;

Донецкая область — 1 183 случая;

Житомирская область — 2 695 случаев;

Закарпатская область — 6 771 случай;

Запорожская область — 1 234 случая;

Ивано-Франковская область — 7 462 случая;

Кировоградская область — 7 51 случай;

город Киев — 11 328 случаев;

Киевская область — 4 805 случаев;

Львовская область — 12 793 случая;

Луганская область — 213 случаев;

Николаевская область — 912 случаев;

Одесская область — 5 578 случаев;

Полтавская область — 614 случая;

Ровенская область — 8 238 случаев;

Сумская область — 1 124 случая;

Тернопольская область — 4 301 случай;

Харьковская область — 7 033 случая;

Херсонская область — 329 случаев;

Хмельницкая область — 1 828 случаев;

Черновицкая область — 8 505 случаев;

Черкасская область — 1 219 случаев;

Черниговская область — 1 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 августа, в Центр поступило 2,5 тысячи сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 тысяч 185 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 20 августа, в Украине зарегистрировано 98 тысяч 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 184 летальных, а 50 тысяч 441 пациент выздоровел.