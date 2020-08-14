Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19

Европейская комиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Речь идет о вакцине компании AstraZeneca, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Известно, что AstraZeneca — это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Она была 10-й по объему продаж рецептурных препаратов компанией в мире по состоянию на 2014 год.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca", — указано в заявлении.

При этом подчеркивается, что в контракте прописана возможность приобретения еще 100 млн доз.

Напомним, в конце июля Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены Евросоюза.

Как сообщалось, Совет ЕС принял поправки, которые ускорят испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы. Это решение должно помочь дать "зеленый свет" экспериментальным препаратам.

После появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Известно, что Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.