Житель Тернопольской области в третий раз заболел коронавирусом

В Тернопольской области обнаружили мужчину, который в третий раз заболел коронавирусной болезнью.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, сообщает пресс-служба ОГА.

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"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной болезнью, это не защищает нас от повторного заболевания", — сказал руководитель области.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Тернопольской области ухудшается: продолжают болеть 1075 человек, из них 144 — на стационарном лечении.

"Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий", — считает Труш.

В июне врач-анестезиолог Анна Рибарчук из Черновицкой городской больницы сообщила, что у нее во второй раз обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

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Напомним, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

С 3 августа это разделение страны на карантинные зоны вступило в силу. При этом к "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В то же время в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.