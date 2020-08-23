В Украине снова зафиксировали около 2000 новых случаев коронавируса в сутки

По состоянию на 9:00 воскресенья, 23 августа, в Украине было 104 тысячи 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52 тысячи 235 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса, 500 человек выздоровели, а 27 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 416 тысяч 1 тестирование методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3592 случая;
Волынская область — 5102 случая;
Днепропетровская область — 1966 случаев;
Донецкая область — 1234 случая;
Житомирская область — 2821 случай;
Закарпатская область — 6987 случаев;
Запорожская область — 1331 случай;
Ивано-Франковская область — 7805 случаев;
Кировоградская область — 764 случая;
город Киев — 11814 случаев;
Киевская область — 4952 случая;
Львовская область — 13 111 случаев;
Луганская область — 243 случая;
Николаевская область — 981 случай;
Одесская область — 5909 случаев;
Полтавская область — 642 случая;
Ровенская область — 8460 случаев;
Сумская область — 1165 случаев;
Тернопольская область — 4626 случаев;
Харьковская область — 7493 случая;
Херсонская область — 334 случая;
Хмельницкая область — 1946 случаев;
Черновицкая область — 8926 случаев;
Черкасская область — 1286 случаев;
Черниговская область — 1468 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 августа в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 163 тысячи 809 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, ранее в Киеве за сутки выявили коронавирусную инфекцию у 179 жителей столицы, при этом впервые за сутки зафиксировали 7 летальных исходов.