Коронавирус в Киеве: впервые от COVID-19 умерли 7 человек за сутки

В Киеве за прошедшие сутки выявили коронавирусную инфекцию у 179 жителей столицы, впервые за сутки зафиксировали 7 летальных исходов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 179 жителей Киева. В их числе 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных исходов за сутки — умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — доложил мэр.

При этом он уточнил, что заболели: 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет. Заболели, в том числе, и 6 медиков.

При этом в больницы столицы за сутки попали 24 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Тем временем, выздоровели за прошедшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 августа сообщил, что за прошедшие сутки в Украине провели свыше 43 тысяч тестирований, из них свыше 22 тысяч — методом ПЦР.

"За прошедшие сутки в общей сложности было сделано 43 360 тестирований. Из них — 22 207 исследований методом ПЦР, а также 21 153 исследования методом ИФА", — отметил он.

Степанов подчеркнул, что в последнее время постоянно увеличивается количество тестирований, и в министерстве поставили цель "выйти на количество тестирований в 30 тысяч в сутки в среднем".

Как сообщалось, 22 августа в Украине зафиксировано 2328 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии — 102 тысячи 971 случай. При этом всего с начала эпидемии от коронавируса выздоровели 51 тысяча 735 человек, умерли — 2244.