Гео Лероса хотят выгнать из фракции "Слуга народа"

В Верховной Раде собирают подписи за исключение народного депутата Украины Гео Лероса из фракции Слуга народа.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook. По словам Лероса, указание на исключение его из фракции через другого "слугу народа" Давида Арахамию дал непосредственно президент Зеленский.

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"Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить. Что ж, скоро станет известно, кого все устраивает, а кто не хочет мириться с этим беспределом", — написал парламентарий.

В своем сообщении Гео Лерос отметил, что все сказанное им с трибуны Верховной Рады является правдой.

"Все что я сказал — чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью. Вопрос для вас только в том, сколько еще стоить цензура, чтобы обо всем этом не узнал каждый украинец. Имею в виду, сколько в деньгах и в должностях для олигархов, давайте говорить, как есть. Я счастлив, что говорю правду, а вы заложник олигархов, это навсегда, от этого не отмыться!", — подчеркнул депутат.

Ранее с трибуны ВР Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

В свою очередь, коллега Лероса по фракции Ирина Верещук заявила в комментарии "Левому берегу", что сейчас собрано уже более 70% необходимых голосов.

"Я видела такие подписные листы и видела в своей группе в том числе. То, что я успела увидеть, — так как я подошла к руководителю фракции, спросила, действительно ли это подписные листы, которое выдает руководство фракции — он подтвердил: действительно, это подписные листы. Говорят, что сейчас речь идет о 70% фракции", — отметила Верещук.

Напомним, 29 марта Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, где, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

30 марта САП открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.

Вскоре Денис Ермак объяснил, что обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

Впоследствии Андрей Ермак заявил, что эти записи являются целенаправленной атакой на Офис президента Украины.