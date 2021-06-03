Беларусь запретит работу USAID и вышлет дипломатов в ответ на санкции США к "Белнефтехиму"

Беларусь отозвала решение о работе в стране Агентства США по международному развитию (USAID), а также потребовало сократить дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии.

Как сообщает Министерство иностранных дел Беларуси, о таких мерах было объявлено 3 июня временному поверенному в делах США Рубену Арутюняну по случаю вступления в силу американских санкций против государственного концерна "Белнефтехим".

По словам спикера ведомства Анатолия Газа, также белорусская сторона ужесточит визовые процедуры и временно ограничит работу американских специалистов в Беларуси.

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"Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", — заявил он.

Газ заявил, что санкции против белорусских предприятий нефтехимического комплекса являются "недружественным выпадом" и незаконными действиями, противоречащими международному праву и призванными оказать давление на суверенное государство.

"Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее — точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать", — заявил он.

Спикер белорусского МИД заверил, что "государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры" не сказались на трудовых коллективах предприятий.

Напомним, что кроме введения санкций против девяти белорусских госпредприятий с 3 июня, США решили приостановить действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.