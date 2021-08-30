В оккупированном Севастополе хотят построить производственный комплекс для военных РФ

Во временно оккупированном Севастополе запланировали строительство производственно-логистического комплекса для нужд российской армии.

Соответствующее соглашение об условиях финансирования подписало Минобороны России.

На инфраструктуру будущего завода выделят более 13 млрд рублей.

"Соглашение определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 млрд рублей для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, которые оснащаются соответствующим оборудованием и предназначены для складирования, хранения и ремонта имущества ВС РФ, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса в Севастополе", — говорится в соглашении.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

Напомним, Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, еще на один год — до 23 июня 2022 года.

В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничительные меры включают целевой импорт в Евросоюз продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.