Политика 20 минут назад

"Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

В резолюцию также впервые включен термин "гражданские журналисты", что в министерстве ставят себе в заслугу

Ялта, Крым. Фото: Pixabay Ялта, Крым. Фото: Pixabay
Ялта, Крым. Фото: Pixabay

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел Украины, в этом году ее положения существенно усилены, отражая многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове.

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"Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как "оккупационная власть Российской Федерации".

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В документе отмечается, что Россия не выполняет международные обязательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права, причем уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

ГА ООН также подчеркивает, что Россия использует пандемию Covid-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения Федеральной службы безопасности.

"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождения в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, удерживавшихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, вспоминая поименно Эмира-Усеин Куку и Сервера Мустафаева", — отмечает МИД.

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В резолюцию также впервые включен термин "гражданские журналисты", что, как полагают в министерстве, является важным результатом его кампании по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации.

"Документ подробно останавливается на подрывной хозяйственной деятельности РФ, истощающей природные ресурсы временно оккупированного Крымского полуострова. Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав наших сограждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе утверждается, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности крымчан, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю.

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"Все это — сознательная политика государства-оккупанта по изменению демографического состава полуострова, которая является военным преступлением", — подчеркивают в украинском МИД.

В этом контексте ГА ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Резолюция также призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства согласно международному гуманитарному праву.

МИД напоминает, что это уже пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в Крыму и уже девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.

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"Принятый документ будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы", — полагают также в ведомстве.

Напомним также, что Украина хотела бы, чтобы Европейский союз учредил должность специального представителя по Крыму.

Отметим также, что 17 декабря ЕС продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за невыполнения ею, согласно позиции ЕС, Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

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