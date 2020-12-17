ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Европейский Союз продлил на полгода до 31 июля 2021 года секторальные экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, решение совета основано на последней оценке состояния выполнения Минских соглашений, объявлено на заседании Европейского совета 10-11 декабря

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"Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", — говорится в сообщении.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают определенную финансовую помощь и брокерскую деятельность в отношении российских финучреждений.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования, товаров двойного назначения для военного использования или товаров для конечных пользователей в лице российских военных.

Санкции также ограничивают доступ РФ к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, в частности при добыче и разведке нефти.

Напомним, узнав, что ЕС продлит упомянутые санкции, Министерство иностранных дел Украины поприветствовало такое решение, но при этом призвало усилить санкции против России ввиду "очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех Минских договоренностей".