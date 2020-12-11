Политика 50 минут назад

Украина призвала ЕС усилить санкции против России в случае продолжения агрессии

В МИДе поприветствовали продление экономических санкций против РФ из-за аннексии Крыма

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Украины поприветствовали продление экономических санкций против России со стороны Европейского Союза из-за аннексии Крыма.

При этом в Киеве считают необходимым усилить санкции в случае продолжения российской агрессии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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В частности, в МИД назвали решение о продлении санкций ЕС против России "мощным сигналом" поддержки украинского правительства в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В условиях очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех минских договоренностей консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС в виде ограничительных мероприятий (санкций) является принципиально важным. В случае продолжения российской агрессии против Украины, санкции должны быть усилены", — заявили в МИД.

Известно, что 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за Крыма.

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Также сообщалось, что ЕС согласовал введение санкции против РФ за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Ранее стало известно, что Украина может ввести санкции против австрийской фирмы, строящей театр в Севастополе.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в адрес правительства Республики Никарагуа за назначение своего почетного консула в оккупированном Крыму.

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