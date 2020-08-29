Политика 5 часов назад

Украина может ввести санкции против Никарагуа — МИД

Правительство Республики Никарагуа официально назначило почетного консула в оккупированном Крыму

Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот видео Facebook/МИД Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот видео Facebook/МИД
Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот видео Facebook/МИД

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в адрес правительства Республики Никарагуа за назначение своего почетного консула в оккупированном Крыму.

Об этом 28 августа в ходе брифинга заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

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"Нам стало известно, что, к сожалению, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа назначило почетного консула в Автономной Республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией. Мы не оставим этот шаг без ответа. Уже отправлено ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", — сказал Кулеба.

По его словам, в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа, Украина начнет применять санкционные меры в соответствии со своим законодательством.

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"Если и это не подействует, я хочу заверить, что мы готовы принять еще более жесткие меры по защите территориальной целостности и суверенитета Украины", — подчеркнул глава МИД.

Как известно, в конце 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в оккупированном Крыму.

За принятие документа проголосовало 65 стран, против — 27, большинство стран — 70 — воздержалось.

В перечне стран, которые не голосовали за принятие резолюции, фигурирует и Никарагуа.

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