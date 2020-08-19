Украина вышла из ряда авиационных соглашений СНГ из-за полетов России в Крым

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России против Украины, следует из постановления правительства, принятого на заседании в среду, 19 августа, сообщает "РБК-Украина".

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"Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он напомнил, что Украина является стороной международных и двусторонних договоров в области гражданской авиации.

"Денонсация таких договоров с СНГ — это в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий", — добавил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что с 2014 года Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о штрафах на 14,5 млрд грн на российские компании за полеты в оккупированный Крым.

"Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речи идти не может", — констатировал премьер.

Согласно постановлению, Украина денонсирует следующие соглашения:

- Решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 22 января 1993 года в Минске;

- Соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств, совершенное 12 марта 1993 года в Москве;

- Соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, совершенное 9 декабря 1994 года в Москве;

- Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, совершенное 9 декабря 1994 года в Москве;

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- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, совершенное 26 мая 1995 года в Минске;

- Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации, совершенный 3 ноября 1995 года в Москве;

- Решение о преобразовании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 16 марта 2001 года в Москве.

Напомним, 12 августа Кабинет министров денонсировал соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.

До этого было принято решение о выходе Украины из соглашения, которое касалось сотрудничества пограничных войск стран СНГ в научно-исследовательской деятельности.

Также стало известно, что Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.