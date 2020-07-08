Политика 40 минут назад

Украина разорвала меморандум о сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом

Причины — вооруженная агрессия России, а также содействие сепаратизму и терроризму в восточных областях Украины

Фотоиллюстрация: censor.net.ua Фотоиллюстрация: censor.net.ua
Фотоиллюстрация: censor.net.ua

Кабинет министров приостановил действие Меморандума между Украиной и Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 12 июля 2012 года.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 8 июля.

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В частности, речь идет о прекращении Меморандума с Россией, который подписали в Ялте 12 июля 2012 года.

Теперь Министерству иностранных дел поручено уведомить российскую сторону о прекращении действия этого меморандума.

Как указано в объяснительной записке, причинами для расторжения договоренностей стала вооруженная агрессия РФ на территории Украины, а также содействие сепаратизму и терроризму в восточных областях Украины.

"Эти действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, проживающих на территории Украины", — говорится в документе.

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Согласно условиям Меморандума, стороны, в частности, обменивались информацией о террористических организациях, деятельность которых угрожает безопасности двух государств, сотрудничали в обеспечении безопасности и в области защиты населения, обменивались информацией и опытом по предотвращению терактов.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

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