Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, постановляю:

Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 года в Ашхабаде", — говорится в указе.

Президент также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Напомним, Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

6 декабря 2014 года Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря его подписал пятый президент Петр Порошенко.

Как известно, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Напомним, в сентябре 2019 года Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом и Гражданском кодексе на уровне "Союзного государства".

Как сообщалось, 7 декабря того же года сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в РФ, где он должен был встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.