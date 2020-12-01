Украина может ввести санкции против австрийской фирмы, строящей театр в Севастополе

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau участвует в построении оперного театра в Севастополе, и Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении бюро и его директора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму — сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", — написал Щерба.

По его словам, партнеры Украины по всему миру будут проинформированы, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с президентом РФ.

"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", — отметил Щерба.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в аннексированном Крыму.

По информации "Крым.Реалии", в оккупированной Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в адрес правительства Республики Никарагуа за назначение своего почетного консула в оккупированном Крыму.