Украина выступает за учреждение должности спецпредставителя ЕС по Крыму

Украина хотела бы, чтобы Европейский союз учредил должность специального представителя по Крыму. Об этом заявил в интервью турецкому информагентству Anadolu министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы хотели бы, чтобы была введена ​​позиция спецпредставителя ЕС по Крыму. Поскольку эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе и заслуживают особого внимания", — добавил он.

По словам министра, ЕС является хорошим партнером для Украины и поддерживает страну с самого начала конфликта, однако на сегодня еще есть "пространство для улучшения" этих отношений.

Глава МИД Украины также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала в вопросе Крыма, в частности в июле 2018 года было принято заявление госсекретаря Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма.

"Но в то же время избранный президент Байден знает историю Украины и ее борьбу против российской агрессии с того времени, когда он был вице-президентом при президенте Обаме", — добавил Кулеба.

Глава МИД выразил убеждение, что Джо Байден будет довольно жестко вести себя с Россией в вопросе ее агрессии против Украины.

"У нас будет всесторонний, ориентированный на результат диалог с его администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден — первый американский президент в истории, которому не нужно изучать украинское досье после своего избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье", — добавил он.

Кулеба также отметил, что Украина предложила создать Крымскую платформу в качестве международного координационного механизма, участником которого будет и Турция.

"Напомню, что в 2014 году, когда Крым был незаконно оккупирован и началась война на Донбассе, были созданы Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа для урегулирования ситуации на Донбассе. Но никакого международного механизма по Крыму создано не было. Теперь мы исправляем эту ошибку. И я не сомневаюсь, что Турция будет в этом хорошим партнером", — сказал он.

Министр выразил Турции благодарность за последовательную и твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за готовность президента Реджепа Тайипа Эрдогана взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским по этим вопросам, в том числе относительно судьбы крымских татар.

Кулеба при этом выразил уверенность, что конфликт и на Донбассе, и в Крыму удастся решить, и Россия уйдет с этих территорий, а крымские татары "вернутся на полуостров и будут наслаждаться жизнью на своей родной земле".

Отметим, что в конце ноября Украина призвала не применять термин "аннексированный" по отношению к Крыму. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий считают, что единственная страна, использующая этот термин, — Россия.