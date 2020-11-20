Политика 30 минут назад

Украина призывает не применять термин "аннексированный" к Крыму

В профильном министерстве считают, что единственная страна, использующая этот термин, — Россия

Балаклава, Севастополь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Отпуск по полной" Балаклава, Севастополь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Отпуск по полной"
Балаклава, Севастополь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Отпуск по полной"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считает ошибочным применение к Крыму термина "аннексированный". Об этом говорится в сообщении профильного ведомства.

"Использование термина "аннексированный" относительно украинского полуострова Крым — регулярная ошибка, которую допускают как СМИ, так и экспертная среда", — говорится в сообщении.

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Министерство констатирует, что согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров, включая Севастополь, является временно оккупированными Россией территориями Украины.

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"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными — это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как по отношению к полуострову, так и к Донбассу. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" в отношении Крыма, но не "аннексия", — заявил замглавы МинВОТ Игорь Яременко.

В ведомстве отмечают, что это крайне важно, в том числе потому, что подчеркивает соответствующие обязательства РФ согласно международному гуманитарному праву.

Яременко также напомнил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя Украине якобы является закрытым.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", — заключил замминистра.

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МинВОТ напоминает, что 18 ноября Третий Комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию, в которой осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается,
что органы и должностные лица России во временно оккупированном Крыму являются незаконными и их следует называть исключительно "оккупационными органами РФ".

Напомним, Яременко также заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса рассматривается только в комплексе с вопросом Крыма.

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