Россия сформирует в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк — указ Путина

Российская Федерация намерена сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк.

Ожидается, что он появится на аннексированном украинском полуострове до 1 декабря 2021 года, сообщает ТАСС.

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По словам командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", — заявил он.

Известно, что до этого российские ВДВ были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

Напомним, общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются правительством Украины в более $100 млрд.

Как сообщалось, 23 августа в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — инициативы по деоккупации Крыма. Участие в нем принимают 46 делегаций.

При этом все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.