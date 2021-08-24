Происшествия 20 минут назад

Россия сформирует в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк — указ Путина

Он должен появится на аннексированном украинском полуострове до 1 декабря 2021 года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российская Федерация намерена сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк.

Ожидается, что он появится на аннексированном украинском полуострове до 1 декабря 2021 года, сообщает ТАСС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", — заявил он.

Известно, что до этого российские ВДВ были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

Читайте также:
"Мы никогда не признаем аннексию": что говорили об РФ лидеры стран на Крымской платформе

Напомним, общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются правительством Украины в более $100 млрд.

Как сообщалось, 23 августа в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — инициативы по деоккупации Крыма. Участие в нем принимают 46 делегаций.

При этом все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Впервые на международном уровне Россию признали оккупантом — декларация Крымской платформы
Впервые на международном уровне Россию признали оккупантом — декларация Крымской платформы
Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн
Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн
В Киеве стартовала Крымская платформа: на саммит съехались 40 лидеров государств (ВИДЕО)
В Киеве стартовала Крымская платформа: на саммит съехались 40 лидеров государств (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как сделать сервис на высоком уровне при малых оборотах? Отвечает Сергей Шапиренко из Revizion

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина получила $2,7 млрд от МВФ. Куда пойдут деньги

  3. Сыграла ва-банк. Что помогло Верославе Новосильной в 30 лет создать успешный бизнес в PR

  4. "Мы никогда не признаем аннексию": что говорили об РФ лидеры стран на Крымской платформе

  5. Цифровые паспорта в Украине приравняли к бумажным: вступил в силу закон

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...