Убытки от оккупации Крыма достигают $100 млрд — Шмыгаль

Общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются правительством Украины в более $100 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве, передает "Укринформ".

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами — более $100 млрд. Это — потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное — это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", — отметил глава правительства.

В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня — это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", — добавил Шмыгаль.

Известно, что $100 млрд — это примерно 2,5 бюджета Украины на 2021 год.

Напомним, 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы — инициативы по деоккупации Крыма. Участие в нем принимают 46 делегаций.

При этом все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Ранее Центр экономической стратегии оценил убытки от временной окупации Крыма в более чем $135 млрд.