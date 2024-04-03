Первый выпуск "Метинвест Политехники": 143 магистра получили дипломы по современным инженерно-техническим специальностям

Украинский негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям. 143 магистра получили дипломы, позволяющие им работать на любых предприятиях мира. Все образовательные программы аккредитованы Национальным агентством по качеству высшего образования.

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Об этом сообщила пресс-служба горно-металлургической группы "Метинвест".

Вручение дипломов прошло 3 апреля в Киеве. В церемонии приняли участие руководство университета и группы "Метинвест", представители Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и Федерации металлургов Украины, ректоры технических вузов страны.

Отмечается, что студенты обучались по 11 образовательным программам. Из 143 магистров 89 сдали аттестацию на "отлично", а 35 студентов получили дипломы с отличием. Выбранные специальности охватывали:

интеллектуальные системы управления в горно-металлургическом производстве,

бизнес-процессы и операционная эффективность,

компьютерные науки и цифровой интеллект,

аудит и консалтинг безопасности труда,

инновационные технологии и системы защиты окружающей среды,

проектное управление изменениями в горно-металлургическом бизнесе,

компьютерное конструирование мехатронных систем,

инновационную деятельность в материаловедении,

современные технологии прокатного производства,

металлургию стали,

новейшие технологии разработки месторождений полезных ископаемых.

"Уверен, что именно выпускники "Метинвест Политехники" станут драйверами восстановления Украины, становления мощной и технологической промышленности. Этот выпуск – первый шаг на пути к новому инженерному образованию, новой технической элите, новому будущему страны", — заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Вместе с тем, как сообщили в "Метинвесте", большинство выпускников – сотрудники предприятий компании, которые планируют и дальше развиваться в профессии, карьерно расти, оставаясь надежной опорой Украины.

Во время обучения студенты прошли более 200 лекций, более 500 практик и офлайн-сессии – более 200 часов практикумов на предприятиях Метинвеста в Каменском, Запорожье и Кривом Роге.

"Инженерное образование крайне важно для возрождения экономики и промышленности Украины в условиях войны. Увеличение соответствующего количества специалистов и их подготовка под реальные потребности экономики - ключевые задачи, стоящие сегодня перед высшим образованием. Такие профильные университеты с фокусом на инженерно-технические направления особенно важны для предприятий горно-металлургической отрасли и должны стать основой для преодоления кадрового дефицита и драйвером развития украинской промышленности и науки", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Справка

Университет "Метинвест Политехника" основан группой "Метинвест" в июне 2020 года, а в 2022-м прошел первый набор студентов. Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Сейчас идет третий набор студентов в вуз.