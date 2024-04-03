Перший випуск "Метінвест Політехніки": 143 магістри отримали дипломи за сучасними інженерно-технічними спеціальностями

Український недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями. 143 магістри отримали дипломи, що дають їм можливість працювати на будь-яких підприємствах світу. Всі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

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Про це повідомила пресслужба гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Вручення дипломів відбулося 3 квітня у Києві. У церемонії брали участь керівництво університету та групи "Метінвест", представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Федерації металургів України, ректори технічних вишів країни.

Зазначається, що студенти навчалися за 11 освітніми програмами. Зі 143 магістрів 89 склали атестацію на "відмінно", а 35 студентів отримали дипломи з відзнакою. Обрані спеціальності охоплювали:

інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві,

бізнес-процеси та операційну ефективність,

комп'ютерні науки та цифровий інтелект,

аудит і консалтинг безпеки праці,

інноваційні технології та системи захисту довкілля,

проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі,

комп’ютерне конструювання мехатронних систем,

інноваційну діяльність у матеріалознавстві,

сучасні технології прокатного виробництва,

металургію сталі,

новітні технології розроблення родовищ корисних копалин.

"Упевнений, що саме випускники "Метінвест Політехніки" стануть драйверами відновлення України, становлення потужної й технологічної промисловості. Цей випуск – перший крок на шляху до нової інженерної освіти, нової технічної еліти, нового майбутнього країни", — заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Разом з тим, як повідомили у "Метінвесті", більшість випускників – співробітники підприємств компанії, що планують і надалі розвиватися у професії, кар’єрно зростати, залишаючись надійною опорою України.

Під час навчання студенти пройшли понад 200 лекцій, понад 500 практик і офлайн-сесії – понад 200 годин практикумів на підприємствах Метінвесту в Кам’янському, Запоріжжі та Кривому Розі.

"Інженерна освіта вкрай важлива для відродження економіки й промисловості України в умовах війни. Збільшення відповідної кількості спеціалістів та їхня підготовка під реальні потреби економіки — ключові завдання, що стоять сьогодні перед вищої освітою. Такі профільні університети з фокусом на інженерно-технічні напрями особливо важливі для підприємств гірничо-металургійної галузі й мають стати основою для подолання кадрового дефіциту та драйвером розвитку української промисловості та науки", — зазначив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

Довідка

Університет "Метінвест Політехніка" заснований групою "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022-му пройшов перший набір студентів. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації. Зараз триває третій набір студентів до вишу.