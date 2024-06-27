IKEA возвращается в Украину, - СМИ

Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, проходят технические подготовительные работы.

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Об этом сообщили Forbes Ukraine четыре источника.

Когда украинцы снова смогут покупать мебель IKEA?

Решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае.

«Важным сигналом для головного офиса IKEA стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex», – говорит собеседник издания в международной девелоперской компании.

Информацию о возвращении IKEA подтвердили " Экономической правде " два источника на рынке.

"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - заявил один из собеседников.

В IKEA изучают возможности возвращения на украинский рынок

Отметим, шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.

Шведский ритейлер признает высокий интерес в украинском рынке.

“IKEA остается высоко заинтересованным в украинском рынке. Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине”, - отметили в ответ на запрос Delo.ua в компании.

В IKEA добавили, что пока не могут указать, когда это произойдет.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно призвал IKEA возобновить работу в Украине.

Ранее IKEA заявила, что выделяет 1,7 млн. евро в поддержку локальных гуманитарных проектов в Украине. Эта сумма включает как финансовые пожертвования, так и натуральную помощь.