IKEA повертається в Україну, - ЗМІ

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.

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Про це повідомили Forbes Ukraine чотири джерела.

Коли українці знову зможуть купляти меблі IKEA?

Зазначається, що рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA прийняло у травні.

«Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення і успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», – каже співрозмовник видання у міжнародній девелоперській компанії.

Інформацію про повернення ІКЕА підтвердили "Економічній правді" два джерела на ринку.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", - заявив один із співрозмовників.

В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок

Зазначимо, шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.

Шведський ритейлер визнає високу зацікавленість в українському ринку.

“ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні”, - зазначили у відповідь на запит Delo.ua в компанії.

В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово закликав IKEA відновити роботу в Україні.

Раніше IKEA заявила, що виділяє 1,7 млн євро на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні. Ця сума включає як фінансові пожертвування, так і натуральну допомогу.