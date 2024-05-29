Польський бренд Sinsay відкриває магазини в трьох містах України

Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що 24 травня відбулося відкриття магазину Sinsay площею 968,6 кв. м у Вишгороді. Він розміщений на другому поверсі торгового центру.

Договір оренди було підписано брокерами компанії UTG.

UTG також уклала угоду про відкриття першого магазину Sinsay у Фастові. Магазин площею 787кв. м відкриється на другому поверсі торгового центру.

Крім того, Sinsay 17 червня відкриється у місті Вишневе у ТРЦ Cherry Mall.

Як повідомляється, польська група LPP, якій належать бренди Reserved, Sinsay та ін., планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягу продажу компанії. Є плани досягти 4755 магазинів до кінця 2026 року, з яких 3248 - магазини Sinsay.

В Україні наразі працює понад 140 магазинів групи.

Скандал з LPP щодо виходу з російського ринку

Польська роздрібна мережа LPP, яка претендує на звання найбільшої модної компанії в Центральній та Східній Європі, імітувала свій вихід з ринку РФ і після гучної заяви про продаж своїх активів дубайській компанії Far East Services, продовжила працювати в Росії, заявила американська дослідницька компанія Hindenburg Research.

До повномасштабного вторгнення Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, генеруючи приблизно 19,2% доходу компанії, який давали 553 магазини. У компанії були відкрити ще сотні магазинів у РФ. Незважаючи на заяву LPP про втрату приблизно 20% доходу від вилучення своїх російських активів, загальний дохід компанії все одно помітно зріс на 13% у 2022/23 фінансовому році.

Натомість польський виробник та дистриб'ютор одягу LPP заявив, що компанія не вела жодної операційної або комерційної діяльності у Росії з травня 2022 року.