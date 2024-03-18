Компанія LPP, яку звинуватили в підробці даних про вихід з російського ринку, відреагувала на обвинувачення

Польський виробник одягу LPP заявив, що компанія не вела жодної операційної або комерційної діяльності у Росії з травня 2022 року. Нещодавно про фіктивний вихід ритейлера з ринку РФ заявила американська дослідницька компанія Hindenburg Research.

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Про це йдеться у пресрелізі LPP.

Згідно з повідомленням, після початку війни в Україні LPP прийняла рішення якнайшвидше покинути Росію. Процес пошуку інвестора проводився в умовах обмеженого часу та з дуже обмеженим колом потенційних покупців. Деякі з них були зацікавлені лише у викупі товарів у LPP, інші пропонували зайняти найпривабливіші місця у торгових центрах, треті пропонували обміняти магазини на європейські локації. На момент початку війни у портфелі компанії було 557 магазинів, розташованих на російському ринку. Після розгляду всіх можливих варіантів, основною метою якого було збереження стабільності компанії та безпеки її співробітників, у 2022 році російський бізнес було продано покупцю, не пов'язаному з LPP Group. З моменту ухвалення рішення про продаж активів російської компанії ні LPP, ні окремі особи з правління компанії не планували та не планують повертатися до діяльності на цьому ринку.

"Рішення продати бізнес, який ми будували 20 років, було одним із найскладніших, з якими нам довелося зіткнутися, і водночас єдино правильним, яке можна було ухвалити на той момент. Ми діяли в безпрецедентних умовах, за умов величезного цейтноту. У цій вкрай складній ситуації нам довелося узгодити потреби інвесторів і повернути хоча б частину коштів, вкладених у цей ринок, з потребами наших співробітників, які вже багато років будували бізнес разом з LPP", - заявив генеральний директор LPP Марек Пєхоцький.

Він додав, що у контексті цих подій він сприймає претензії на адресу LPP як спробу маніпулювання та дію на шкоду не лише компанії та співробітникам, а й інвесторам та діловим партнерам.

Виробник одягу зазначає, що відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного в 2022 році, російська компанія як повністю незалежна особа, що діє від свого імені та за свій рахунок, реалізує на території Росії товари, у тому числі ті, що придбані в так званий перехідний період. При цьому торгівля відбувається за собівартістю через агентів із закупівель, а LPP прибутку з цього не отримує.

Планувалося, що перехідний період триватиме до кінця 2026 року, однак тепер LPP планує його скоротити.

Керівництво LPP Group також категорично заперечує факт здійснення будь-яких поставок до Росії через Казахстан. У цій країні LPP має 23 магазини, у 2022 році обсяг продажів становив $15 млн.

Зазначимо, що після того, як в Hindenburg Research заявили, що вихід польської компанії з Росії був обманом, акції компанії обвалилися на 35%. Акції впали найбільше за всю історію спостережень, знищивши майже $3 млрд акціонерної вартості, повідомило видання Вloomberg.

Компанії LPP належать такі бренди як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, а магазини з LPP є у понад 20 країнах світу.

За час війни багато світових компаній покинули ринок Росії. Шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язування війни в Україні. Покинув ринок РФ і німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни.

Компанія Essity, які спеціалізується на виробництві засобів гігієни та охорони здоров'я, завершила продаж свого бізнесу у Росії і також остаточно покинула країну.

Фото: ua.depositphotos.com