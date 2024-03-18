Компания LPP, обвиненная в подделке данных о выходе с российского рынка, отреагировала на обвинение

Польский производитель одежды LPP заявил, что компания не вела никакую операционную или коммерческую деятельность в России с мая 2022 года. Недавно о фиктивном выходе ритейлера с рынка РФ заявила американская исследовательская компания Hindenburg Research.

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Об этом говорится в пресс-релизе LPP.

Согласно сообщению, после начала войны в Украине LPP приняла решение как можно быстрее покинуть Россию. Процесс поиска инвестора проводился в условиях ограниченного времени и с очень ограниченным кругом потенциальных покупателей. Некоторые из них были заинтересованы только в выкупе товаров у LPP, другие предлагали занять наиболее привлекательные места в торговых центрах, третьи предлагали обменять магазины на европейские локации. К моменту начала войны в портфеле компании было 557 магазинов, расположенных на российском рынке. После рассмотрения всех возможных вариантов, основной целью которого было сохранение стабильности компании и безопасности ее сотрудников, в 2022 году российский бизнес был продан покупателю, не связанному с LPP Group. С момента принятия решения о продаже активов российской компании, ни LPP, ни отдельные лица из правления компании не планировали и не планируют возвращаться к деятельности на этом рынке.

"Решение продать бизнес, который мы строили 20 лет, было одним из самых сложных, с которыми нам пришлось столкнуться, и в то же время единственно правильным, которое можно было принять на тот момент. Мы действовали в беспрецедентных условиях, при условии огромного цейтнота. В этой крайне сложной ситуации нам пришлось согласовать потребности инвесторов и вернуть хотя бы часть средств, вложенных в этот рынок, с потребностями наших сотрудников, уже много лет строивших бизнес вместе с LPP", - заявил генеральный директор LPP Марек Пехоцкий.

Он добавил, что в контексте этих событий он воспринимает претензии в адрес LPP как попытку манипулирования и вреда не только компании и сотрудникам, но и инвесторам и деловым партнерам.

Производитель одежды отмечает, что в соответствии с договором купли-продажи, заключенным в 2022 году, российская компания как полностью независимое лицо, действующее от своего имени и за свой счет, реализует на территории России товары, в том числе приобретенные в так называемый переходный период. При этом торговля происходит по себестоимости через агентов по закупкам, а LPP прибыли из этого не получает.

Планировалось, что переходный период будет продолжаться до конца 2026 года, однако теперь LPP планирует его сократить.

Руководство LPP Group также категорически отрицает факт осуществления каких-либо поставок в Россию через Казахстан. В этой стране LPP имеет 23 магазина, в 2022 году объем продаж составил $15 млн.

Отметим, что после того, как в Hindenburg Research заявили, что выход польской компании из России был обманом, акции компании обрушились на 35%. Акции упали больше всего за всю историю наблюдений, уничтожив почти $3 млрд акционерной стоимости, сообщило издание Вloomberg.

Компании LPP принадлежат такие бренды как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, а магазины из LPP находятся в более чем 20 странах мира.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции. Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине. Покинул рынок РФ и немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены.

Компания Essity, специализирующаяся на производстве средств гигиены и здравоохранения, завершила продажу своего бизнеса в России и окончательно покинула страну.

Фото: ua.depositphotos.com