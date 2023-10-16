Японская компания Fujitsu ликвидирует свое подразделение в РФ

Японский производитель электроники Fujitsu, принял решение о прекращении своей деятельности в России и ликвидации российского подразделения.

Об этом пишет РБК.

Этот случай может послужить примером для других крупных корпораций, рассматривающих возможность прекращения своего присутствия в этой стране.

По данным сервиса Rusprofile, японская компания Fujitsu начала процесс ликвидации своего российского бизнеса еще в августе и планирует завершить процесс к августу 2024 года.

После начала специальной военной операции в Украине компания Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг в Россию, но до сих пор не объявила о полном выходе с российского рынка.

Российское подразделение Fujitsu было создано в начале 2000-х годов. 99% ее собственности принадлежали нидерландской компании Fujitsu Technology Solutions BV, а остальные 1% находились в собственности немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH.

В России компания специализировалась на продаже комплексных решений в области информационных и коммуникационных технологий, а также на поставках ноутбуков, персональных компьютеров и комплектующих.

Однако в 2022 году выручка компании Fujitsu Technology Solution упала на 24% по сравнению с показателями 2021 года и составила 675 миллионов российских рублей, а убыток составил 119 миллионов российских рублей. Также сократилось количество работников.

Заметим, компания производит компьютеры, серверное оборудование, смартфоны, аудио системы для авто и разрабатывает разное программное обеспечение.

Напомним, во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".