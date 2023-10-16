Японська компанія Fujitsu ліквідує свій підрозділ в РФ

Японський виробник електроніки Fujitsu, прийняв рішення про припинення своєї діяльності в Росії та ліквідацію російського підрозділу.

Про це пише РБК.

Цей випадок може стати прикладом для інших великих корпорацій, які розглядають можливість припинення своєї присутності в цій країні.

За даними сервісу Rusprofile, японська компанія Fujitsu розпочала процес ліквідації свого російського бізнесу ще у серпні та планує завершити процес до серпня 2024 року.

Після початку спеціальної військової операції в Україні, компанія Fujitsu призупинила прямі поставки своєї продукції та послуг в Росію, але досі не оголосила про повний вихід з російського ринку.

Російський підрозділ Fujitsu був створений на початку 2000-х років. 99% її власності належали нідерландській компанії Fujitsu Technology Solutions BV, а решта 1% перебувала в у власності німецької Fujitsu Technology Solutions GMBH.

В Росії ця компанія спеціалізувалася на продажу комплексних рішень в галузі інформаційних та комунікаційних технологій, а також на постачанні ноутбуків, персональних комп'ютерів та комплектуючих.

Проте у 2022 році виручка компанії "Fujitsu Technology Solution" впала на 24% порівняно з показниками 2021 року і склала 675 мільйонів російських рублів, а збиток склав 119 мільйонів російських рублів. Також скоротилася кількість працівників.

Зауважимо, компанія виготовляє комп’ютери, серверне обладнання, смартфони, аудіо системи для авто та розробляє різне програмне забезпечення.

Нагадаємо, у другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".