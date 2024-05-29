Польский бренд Sinsay открывает магазины в трех городах Украины

Польский бренд одежды Sinsay, принадлежащий большой ритейл-группе LPP, открывает сразу три магазина в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 24 мая состоялось открытие магазина Sinsay площадью 968,6 кв. м в Вышгороде. Он находится на втором этаже торгового центра.

Договор аренды был подписан брокерами компании UTG.

UTG также заключила соглашение об открытии первого магазина Sinsay в Фастове. Магазин площадью 787кв. м откроется на втором этаже торгового центра.

Кроме того, Sinsay 17 июня откроется в городе Вишневое в ТРЦ Cherry Mall.

Как сообщается, польская группа LPP, которой принадлежат бренды Reserved, Sinsay и др., планирует в последующие три года вдвое увеличить количество в мире своих магазинов, сделав ставку на бюджетный бренд Sinsay и общий рост объема продаж компании. Есть планы достичь 4755 магазинов к концу 2026 года, из которых 3248 – магазины Sinsay.

В Украине сейчас работает более 140 магазинов группы.

Скандал с LPP по выходу из российского рынка

Польская розничная сеть LPP, претендующая на звание крупнейшей модной компании в Центральной и Восточной Европе, имитировала свой выход с рынка РФ и после громкого заявления о продаже своих активов дубайской компании Far East Services продолжила работать в России, заявила американская исследовательская компания Hindenburg Research.

До полномасштабного вторжения Россия была самым крупным международным рынком LPP, генерируя примерно 19,2% дохода компании, который давали 553 магазина. У компании были открыты еще сотни магазинов в РФ. Несмотря на заявление LPP о потере примерно 20% дохода от изъятия своих российских активов, общий доход компании все равно заметно вырос на 13% в 2022/23 финансовом году.

Польский производитель и дистрибьютор одежды LPP заявил, что компания не вела ни одной операционной или коммерческой деятельности в России с мая 2022 года.