H&M відкриє магазин у ТРЦ River Mall і Retroville: названа дата

Шведський ритейлер H&M повернеться до роботи у торговельних центрах River Mall і Retroville у Києві в четвер, 16 листопада. Також найближчими тижнями відновить роботу решта столичних магазинів H&M, зокрема в ТРЦ SkyMall і Dream Town.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Зазначається, що магазин H&M площею близько 2400 кв. м відновлює роботу біля четвертої вхідної групи ТРЦ Retroville.

16 листопада H&M також відкриє магазин у ТРЦ River Mall.

Покупцям ритейлер презентує жіночий, чоловічий та дитячий одяг для осінньо-зимового сезону.

Крім того, найближчими тижнями відновить роботу решта столичних магазинів H&M, зокрема в SkyMall і Dream Town.

Зауважимо, у Києві вже два магазини H&M відновили роботу у ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park.

Як писало видання NV із посиланням на джерела, в листопаді-грудні H&M відкриє магазини не лише в Києві, а й львівському ТРЦ Victoria Gardens.

Далі компанія планує відновити роботу в Одесі (у ТРЦ Riviera) і Харкові (у ТРЦ Nikolsky).

ДОВІДКА:

H&M засновано 1947 року у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home. В Україні компанія відкрила перший магазин у 2018 році у Києві. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торговельних точок.