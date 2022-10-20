IKEA выделяет 1,7 млн евро на поддержку гуманитарных проектов в Украине

Шведский ритейлер IKEA выделяет 1,7 млн евро в поддержку локальных гуманитарных проектов в Украине. Эта сумма включает как финансовые пожертвования, так и натуральную помощь.

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Об этом сообщает пресс-служба IKEA.

"Разрушительная война в Украине существенно повлияла на безопасность миллионов людей и их домов по всей стране. Мы в ІКЕА стремимся помочь им создать лучшую повседневную жизнь, и это касается не только обустройства жилья. Компания выделила 1,7 млн евро для поддержки более 35 000 человек в Украине, чтобы создать для внутренне перемещенных лиц ощущение дома. Эта сумма включает как финансовые пожертвования, так и натуральную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с украинскими институтами и международными организациями IKEA сотрудничает с разными местными инициативами, чтобы оказывать помощь с размещением нуждающимся людям.

Эта поддержка, в частности, включает:

в сотрудничестве с Датским Красным Крестом, IKEA пожертвовала 1,5 млн евро в центры размещения по всей Украине, которые предоставляют приют для 30 000 внутренне перемещенных лиц (преимущественно женщин/семей с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью);

пожертвование 17,000 евро для центров временного размещения и реабилитации Kolping в Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях. В них внутренне перемещенные лица также могут получить психологическую поддержку, юридические консультации и всеобщую социальную защиту;

поддержку инициативы balbek bureau RE:UKRAINE Housing, включающую пожертвования в сумме 31,000 евро на обустройство модульных домов в Бучанском районе (Киевская область), где люди могут оставаться до тех пор, пока не станет безопасно возвращаться домой и их дома не будут реконструированы;

выделение 63,000 евро Красному Кресту Украины на продуктовые наборы, которые были розданы внутренне перемещенным лицам в Николаеве и Полтаве; вместе с Save the Children предоставили продукты для украинцев в центрах размещения для женщин и детей в Черновцах, Днепре и Виннице на общую сумму 172 000 евро.

"Поскольку реальность постоянно меняется, наблюдаем потребность в исключительной мобильности. Именно поэтому ИКЕА решила объединить усилия с партнерскими организациями, которые реализуют проекты по помощи в Украине. Мы передали 145 000 товаров, а также выделили дополнительную финансовую помощь, чтобы обустроить многочисленные центры размещения, детские игровые зоны и модульные дома для украинцев, ищущих временное жилье", – рассказывает Ольга Ильчишина, заместитель менеджера рынка ИКЕА Украина.

На глобальном уровне разные организации, связанные с IKEA, пожертвовали в общей сложности 30 миллионов евро.

Отметим, шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.

Также IKEA решила окончательно уйти с российского рынка. Компания продаст все четыре завода в России, а всех сотрудников сократят.