Україна нарощує експорт меблів: що цьому сприяє

Українські меблярі за 2024 рік експортували продукції на $909 млн, що на 15,5% більше, ніж попереднього року

Про це повідомила член правління Української асоціації медлярів (УАМ) та експерт з експорту Оксана Донска агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, деревообробна і меблева галузі входять в топ-10 товарних груп в експорті з часткою в товарному експорті України 5,7%.

"Впевнена, що динаміку на зростання експорту меблів ми будемо зберігати і є шанс, що цього року перетнемо позначку в $1 млрд”, - підкреслила Донска.

Вона пояснила такий позитивний прогноз трендами загальносвітового ринку меблів, якій повернув тенденції на зростання, наприклад, по країнам Європи від 8 до 10% на рік.

“Ще один плюс - до нас повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів. Одночасно у нас зростає кількість експортерів до великих компаній. Це стосується і малого, і середнього бізнесу, який вимушено йде на експорт, тому що внутрішній ринок значно скоротився”, - наголошує експертка.

Вона додала, що до війни ємність внутрішнього ринку оцінювалася у $1-1,2 млрд, зараз він скоротився вдвічі, приблизно до $500-600 млн.

При цьому українські меблярі у 2024 році досягли зростання експорту на фоні дефіциту кадрів (за оцінкам виробників на 30-40%). Оптимізувати собівартість і утримати рівень конкурентоспроможної ціни меблярам допомагала грантова підтримка - як від держави, так і міжнародних донорів, завдяки якій вони змінювали обладнання на фабриках і підвищували свою продуктивність.

За оцінками Донскої, лише державну допомогу залучили близько 50 найбільш активних виробників (з приблизно 11 тис. підприємств), значна доля з них, з метою масштабування, переходу з малого до середнього бізнесу. Щодо мікробізнесу, то вони активно обирали вузьку спеціалізацію, пошук партнерств.

Нагадаємо, підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні.

А постачальник JYSK компанія "Аккорд Імпорт" і найбільший експортер планує втричі збільшити потужності і починає будівництво нового заводу із виробництва корпусних меблів у Хмельницькому.