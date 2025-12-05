IKEA нарощує виробництво у США, щоб компенсувати вплив тарифів Трампа

Шведська меблева група IKEA планує значно збільшити обсяги закупівель продукції на заводах у Сполучених Штатах. Основна причина — зростання вартості імпорту книжкових шаф, матраців та диванів через підвищення тарифів, впроваджених президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Інвестиції та локалізація

IKEA прагне зробити свою мережу ланцюгів поставок "набагато стійкішою, надійнішою та адаптивнішою", — зазначає Сюзанна Вайдзунас, глобальний менеджер з поставок Inter IKEA. Магазини компанії у Північній та Південній Америці зараз надто залежать від доставки меблів, що призводить до тривалих термінів виконання замовлень.

"Чим ближче ми зможемо будувати, тим швидше ми зможемо реагувати з точки зору пропозиції, як коли попит зростає, так і коли він падає", — додає Вайдзунас.

Хоча план виробництва ближче до споживачів передував підвищенню тарифів, тепер це стало вигідним для компанії. IKEA, яка пишається низькими цінами, була змушена підвищити їх на деякі товари в США, щоб компенсувати вплив тарифів.

Мета IKEA — підтримати розширення рітейлера на американському ринку, який є другим за величиною, а також у ширшому регіоні, включаючи Канаду, Мексику, Чилі та Колумбію.

Литовський постачальник SBA Home нарощує інвестиції у розмірі 70 мільйонів доларів в Моксвіллі, штат Північна Кароліна, частково за підтримки Inter IKEA. Завод вироблятиме продукцію для IKEA, зокрема, найпопулярніші полиці KALLAX.

Наразі лише 15% продукції IKEA, що продається в США, виробляється в країні, порівняно з 19% у 2014 році. Для порівняння, у Європі цей показник становить 70%, а в Азії — 80%.

Виробництво в США є дорожчим, проте Вайдзунас підкреслює, що міжнародна доставка зараз також дорожча та більш непередбачувана, ніж до пандемії коронавірусу. IKEA планує купувати більше товарів у існуючих постачальників зі США, як-от Sauder Woodworking з Огайо, та активно шукати нових, зокрема для великогабаритних виробів, прагнучи, наприклад, постачати більшість своїх матраців на місцевому рівні.

IKEA в Україні

IKEA заявила про намір вийти на український ринок на початку 2005 року. Планувалося відкрити перший магазин в Києві восени 2006 року, у торговому центрі російського бренду Мега, що належить шведській мережі, проте цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. 14 травня 2020 IKEA запустила онлайн-магазин в Україні.

1 лютого 2021 року відкрився перший магазин IKEA в Україні та перший в Києві у ТРЦ Blockbuster Mall.

Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія тимчасово призупинила свою діяльність в Україні. І після двох з половиною років, центральний офіс IKEA повідомив, що прийняв рішення щодо повернення на український ринок.

IKEA повідомив, що відновить роботу магазину після бойових дій. Також, після бойових дій, IKEA планує відкрити 15 магазинів в Україні

Нагадаємо, у лютому компанія IKEA підтвердила свої плани відкрити магазини в Україні у 2025 році.