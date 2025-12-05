Запланована подія 2

IKEA наращивает производство в США, чтобы компенсировать влияние тарифов Трампа

магазин IKEA
Магазин IKEA во Флориде / Википедия

Шведская мебельная группа IKEA планирует значительно увеличить объем закупок продукции на заводах в Соединенных Штатах. Основная причина — рост стоимости импорта книжных шкафов, матрасов и диванов из-за повышения тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Инвестиции и локализация

IKEA стремится сделать свою сеть цепей поставок "намного более устойчивой, надежной и адаптивной", - отмечает Сюзанна Вайдзунас, глобальный менеджер по поставкам Inter IKEA. Магазины компании в Северной и Южной Америке сейчас слишком зависят от доставки мебели, что приводит к длительным срокам выполнения заказов.

"Чем ближе мы сможем строить, тем быстрее мы сможем реагировать с точки зрения предложения как когда спрос растет, так и когда он падает", — добавляет Вайдзунас.

Хотя план производства поближе к потребителям предшествовал повышению тарифов, теперь это стало выгодным для компании. IKEA, гордясь низкими ценами, была вынуждена повысить их на некоторые товары в США, чтобы компенсировать влияние тарифов.

Цель IKEA — поддержать расширение ритейлера на втором по величине американском рынке, а также в более широком регионе, включая Канаду, Мексику, Чили и Колумбию.

Литовский поставщик SBA Home наращивает инвестиции в размере 70 миллионов долларов в Моксвилле, штат Северная Каролина, частично при поддержке Inter IKEA. Завод будет производить продукцию для IKEA, в частности самые популярные полки KALLAX.

В настоящее время только 15% продукции IKEA, которая продается в США, производится в стране по сравнению с 19% в 2014 году. Для сравнения, в Европе этот показатель составляет 70%, а в Азии – 80%.

Производство в США дороже, однако Вайдзунас подчеркивает, что международная доставка сейчас также дороже и более непредсказуема, чем к пандемии коронавируса. IKEA планирует покупать больше товаров у существующих поставщиков из США, таких как Sauder Woodworking из Огайо, и активно искать новые, в частности для крупногабаритных изделий, стремясь, например, поставлять большинство своих матрасов на местном уровне.

IKEA в Украине

IKEA заявил о намерении выйти на украинский рынок в начале 2005 года. Планировалось открыть первый магазин в Киеве осенью 2006 года, в принадлежащем шведской сети торговом центре российского бренда Мега, однако этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков. 14 мая 2020 года IKEA запустила онлайн-магазин в Украине.

1 февраля 2021 открылся первый магазин IKEA в Украине и первый в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall.

После начала полномасштабного российского вторжения, компания временно приостановила свою деятельность в Украине. И после двух с половиной лет центральный офис IKEA сообщил, что принял решение о возвращении на украинский рынок.

IKEA сообщил, что возобновит работу магазина после боевых действий. Также после боевых действий IKEA планирует открыть 15 магазинов в Украине.

Напомним, в феврале компания IKEA подтвердила свои планы открыть магазины в Украине в 2025 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук