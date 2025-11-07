IKEA потеряла четверть прибыли из-за снижения цен, расходов и тарифов Трампа

Шведский мебельный гигант IKEA объявил о значительном падении операционной прибыли на 26% за последний финансовый год, закончившийся 31 августа. Операционная прибыль снизилась примерно до 1,7 млрд евро (1,96 млрд долларов США).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Снижение цен

Компания заявила, что падение обусловлено ее умышленной стратегией понижения цен для защиты продаж на фоне понижения потребительского спроса.

Выручка у крупнейшего в мире продавца мебели оставалась стабильной на уровне 26,3 млрд евро, в то время как оптовые объемы выросли примерно на 6%, поскольку розничные торговцы восстановили запасы и улучшили доступность продукции после 10% снижения розничных цен в прошлом году.

Финансовый директор (CFO) Хенрик Элм заявил, что падение прибыли было намеренным шагом компании для поддержки продаж и целей доступности в условиях замедления экономики и кризиса стоимости жизни.

Валовая маржа группы сократилась с 16 до 14%. При этом руководство подтвердило, что снижение маржи полностью согласуется с понижением розничных цен IKEA на 10% в прошлом году.

Воздействие внешних факторов

Как и розничные торговцы во всем мире, IKEA пострадала от неопределенности в торговле после того, как президент США Дональд Трамп ввел волну тарифов, а страны мира столкнулись с падением дискреционных расходов из-за замедления экономики и затягивания потребителями ремней.

На прибыль, особенно во второй половине года, негативно повлияли тарифы и расходы по поставкам. Выручка Inter IKEA оставалась стабильной на уровне 26,3 млрд. евро.

IKEA не работает в Украине с начала войны

Напомним, IKEA приостановила продажи и производство на всех шести украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался использовать древесину украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объяснялось "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

В прошлом году в ответ на запрос Delo.ua в ИКЕА заявили, что компания остается высоко заинтересованной в украинском рынке и делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Отмечалось, что IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине, когда все необходимые аспекты будут отлажены.