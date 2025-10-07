IKEA покупает американский Locus для ускорения доставки: ожидаемая экономия €100 миллионов в год

Шведский мебельный гигант IKEA объявил о приобретении американской фирмы Locus, специализирующейся на логистических технологиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Эта сделка имеет целью существенно ускорить и упростить доставку товаров клиентам по всему миру на фоне роста онлайн-продаж.

Она дополняет инвестиции Ingka Group (самого крупного мирового франчайзи IKEA) в размере $2,2 миллиарда в США, где компания активно конкурирует с Wayfair и Walmart и пытается снизить расходы, растущие из-за импортных тарифов.

Ожидается, что технология Locus будет впервые опробована в США и Великобритании, а затем масштабирована на глобальном уровне.

Ключевая ценность Locus заключается в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации логистики.

По словам главного директора по цифровым технологиям Ingka Group, технология Locus позволяет группировать заказы и прогнозировать маршруты, минимизирующие время простоя транспорта в пробках. Этот процесс планирования ранее выполнялся вручную работниками IKEA.

IKEA ожидает, что интеграция Locus позволит ей снизить затраты на доставку примерно на €100 миллионов ($117,41 млн) в год во всем мире.

"Приобретение Locus упростит логистику и сделает доставку более плавной и быстрой", отмечают в компании.

Кроме того, ИИ-система позволит IKEA предлагать клиентам больше окон и вариантов доставки, а также предоставлять обновления о местонахождении посылки в реальном времени.

IKEA за последние пять лет переключила внимание на онлайн бизнес и инвестировала в меньшие магазины в центре города, ориентируясь на младших и более городских покупателей. Онлайн-продажи составили 28% от общего объема розничных продаж IKEA в 2024 финансовом году по сравнению с 11% в 2019 году.

IKEA не работает в Украине с начала войны

Напомним, IKEA приостановила продажи и производство на всех шести украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался использовать древесину украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объяснялось "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

В прошлом году В ответ на запрос Delo.ua в ИКЕА заявили, что компания остается высоко заинтересованной в украинском рынке и делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Отмечалось, что IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине, когда все необходимые аспекты будут отлажены.