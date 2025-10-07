IKEA купує американський Locus для прискорення доставки: очікувана економія €100 мільйонів на рік

Шведський меблевий гігант IKEA оголосив про придбання американської фірми Locus, що спеціалізується на логістичних технологіях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ця угода має на меті суттєво прискорити та спростити доставку товарів клієнтам у всьому світі на тлі зростання онлайн-продажів.

Вона доповнює інвестиції Ingka Group (найбільшого світового франчайзі IKEA) у розмірі $2,2 мільярда в США, де компанія активно конкурує з Wayfair та Walmart і намагається знизити витрати, які зростають через імпортні тарифи.

Очікується, що технологія Locus буде вперше випробувана у США та Великій Британії, а потім масштабована на глобальному рівні.

Ключова цінність Locus полягає у використанні штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації логістики.

За словами головного директора з цифрових технологій Ingka Group, технологія Locus дозволяє групувати замовлення та прогнозувати маршрути, які мінімізують час простою транспорту в заторах. Цей процес планування раніше виконувався працівниками IKEA вручну.

IKEA очікує, що інтеграція Locus дозволить їй зменшити витрати на доставку приблизно на €100 мільйонів ($117,41 млн) на рік у всьому світі.

"Придбання Locus спростить логістику та зробить доставку більш плавною та швидшою", — зазначають у компанії.

Крім того, ШІ-система дозволить IKEA пропонувати клієнтам більше вікон та варіантів доставки, а також надавати оновлення про місцезнаходження посилки в реальному часі.

IKEA за останні п'ять років переключила увагу на онлайн-бізнес та інвестувала в менші магазини в центрі міста, орієнтуючись на молодших та більш міських покупців. Онлайн-продажі становили 28% від загального обсягу роздрібних продажів IKEA у 2024 фінансовому році, порівняно з 11% у 2019 році.

IKEA не працює в Україні з початку війни

Нагадаємо, IKEA призупинила продажі та виробництво на всіх шести своїх українських заводах у перший же день після вторгнення Росії в Україну. Ритейлер також відмовився від використання деревини українського походження. За даними українських ЗМІ, це рішення в компанії пояснювали "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

Торік у відповідь на запит Delo.ua в ІКЕА заявили, що компанія залишається високо зацікавленою в українському ринку і робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Зазначалося, що IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні, коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені.