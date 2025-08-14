Шведська IKEA вперше призначила іноземця генеральним директором

IKEA вперше призначила іноземця на посаду генерального директора своєї основної компанії. Хувенсіо Маесту, іспанець, чинний заступник генерального директора і головний фінансовий директор Ingka, 5 листопада очолить групу, яка управляє майже всіма магазинами IKEA, замінивши Єспера Бродіна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням The Financial Times.

Бродін очолював компанію протягом останніх восьми років у період значних змін: після смерті засновника Інгвара Кампрада, трансформації бізнесу, розвитку онлайн-продажів і виходу у центри міст, а також у період кризи Covid-19 та проблем з ланцюгами поставок.

Хувенсіо Маесту розпочав кар’єру у IKEA у 2001 році як менеджер магазину в Іспанії, пізніше керував магазином на Вемблі в Лондоні та бізнесом ритейлера в Індії. Він зазначив, що бачить великі можливості для подальшого зростання IKEA та робить компанію більш актуальною.

Під керівництвом Маесту компанія продовжить трансформацію — від великих складів на околицях міст, де клієнти самостійно збирають меблі, до омніканального ритейлу з доставкою та послугами складання, а також відкриттям магазинів у центрах міст, зокрема в Лондоні, Парижі та Копенгагені.

Минулого року Ingka, яка управляє 88% усіх магазинів IKEA, зафіксувала падіння доходів на 5%, до 42 млрд євро, та скорочення чистого прибутку майже вдвічі, до 800 млн євро, через пріоритет на зниження цін після проблем з ланцюгами поставок. Голова правління Ingka Ларс-Йохан Ярнхаймер зазначив, що основною задачею Маесту залишається подальше зниження цін, але стратегія компанії залишиться визначеною спадщиною Кампрада.

Маесту став лише другим генеральним директором IKEA, який не був особистим помічником засновника. Бродін залишатиметься у компанії до лютого та стане старшим радником благодійної організації IKEA Foundation, продовжуючи працювати над трансформацією бізнесу та сталим розвитком.

IKEA не працює в Україні з початку війни

IKEA призупинила продажі та виробництво на всіх шести своїх українських заводах у перший же день після вторгнення Росії в Україну. Ритейлер також відмовився від використання деревини українського походження. За даними українських ЗМІ, це рішення в компанії пояснювали "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

Торік у відповідь на запит Delo.ua в ІКЕА заявили, що компанія залишається високо зацікавленою в українському ринку і робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Зазначалося, що IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні, коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені.