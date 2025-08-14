Шведская IKEA впервые назначила иностранца генеральным директором

IKEA впервые назначила иностранца на должность генерального директора своей основной компании. Хувенсио Маэсту, испанец и действующий заместитель генерального директора и главный финансовый директор Ingka, 5 ноября возглавит группу, управляющую почти всеми магазинами IKEA, заменив Эспера Бродина.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой The Financial Times.

Бродин возглавлял компанию в последние восемь лет в период значительных изменений: после смерти основателя Ингвара Кампрада, трансформации бизнеса, развития онлайн-продаж и выхода в центры городов, а также в период кризиса Covid-19 и проблем с цепями поставок.

Хувенсио Маэсту начал карьеру в IKEA в 2001 году как менеджер магазина в Испании, позже руководил магазином на Уэмбли в Лондоне и бизнесом ритейлера в Индии. Он отметил, что видит большие возможности для дальнейшего роста IKEA и делает компанию более актуальной.

Под руководством Маэсту компания продолжит трансформацию — от больших складов в окрестностях городов, где клиенты самостоятельно собирают мебель, до омникального ритейла с доставкой и услугами сборки, а также открытием магазинов в центрах городов, в частности, в Лондоне, Париже и Копенгагене.

В прошлом году Ingka, управляющая 88% всех магазинов IKEA, зафиксировала падение доходов на 5% до 42 млрд евро и сокращение чистой прибыли почти вдвое до 800 млн евро из-за приоритета на снижение цен после проблем с цепями поставок. Глава правления Ingka Ларс-Йохан Ярнхаймер отметил, что основной задачей Маэсту остается дальнейшее снижение цен, но стратегия компании останется определенным наследием Кампрада.

Маэсту стал лишь вторым генеральным директором IKEA, не являвшимся личным помощником основателя. Бродин будет оставаться в компании до февраля и станет старшим советником благотворительной организации IKEA Foundation, продолжая работать над трансформацией бизнеса и устойчивым развитием.

IKEA не работает в Украине с начала войны

IKEA приостановила продажи и производство на всех шести украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался использовать древесину украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объяснялось "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

В прошлом году в ответ на запрос Delo.ua в IKEA заявили, что компания остается высоко заинтересованной в украинском рынке и делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Отмечалось, что IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине, когда все необходимые аспекты будут отлажены.