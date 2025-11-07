Запланована подія 2

IKEA втратила чверть прибутку через зниження цін, витрати та тарифи Трампа

IKEA
Шведський меблевий гігант IKEA оголосив про значне падіння операційного прибутку на 26% за останній фінансовий рік, що закінчився 31 серпня. Операційний прибуток знизився приблизно до 1,7 млрд євро (1,96 млрд доларів США).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зниження цін

Компанія заявила, що падіння зумовлене її навмисною стратегією зниження цін для захисту продажів на тлі зниження споживчого попиту.

Виручка у найбільшого у світі продавця меблів залишалася стабільною на рівні 26,3 млрд євро, тоді як оптові обсяги зросли приблизно на 6%, оскільки роздрібні торговці відновили запаси та покращили доступність продукції після 10% зниження роздрібних цін минулого року.

Фінансовий директор (CFO) Хенрік Елм заявив, що падіння прибутку було навмисним кроком компанії для підтримки продажів та цілей доступності в умовах уповільнення економіки та кризи вартості життя.

Валова маржа групи скоротилася з 16% до 14%. При цьому керівництво підтвердило, що зниження маржі повністю узгоджується зі зниженням роздрібних цін IKEA на 10% минулого року.

Вплив зовнішніх факторів 

Як і роздрібні торговці в усьому світі, IKEA постраждала від невизначеності в торгівлі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив хвилю тарифів, а країни світу зіткнулися з падінням дискреційних витрат через сповільнення економіки та затягування споживачами пасок.

На прибуток, особливо у другій половині року, негативно вплинули тарифи та витрати на постачання. Виручка Inter IKEA залишалася стабільною на рівні 26,3 млрд євро.

IKEA не працює в Україні з початку війни

Нагадаємо, IKEA призупинила продажі та виробництво на всіх шести своїх українських заводах у перший же день після вторгнення Росії в Україну. Ритейлер також відмовився від використання деревини українського походження. За даними українських ЗМІ, це рішення в компанії пояснювали "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

Торік у відповідь на запит Delo.ua в ІКЕА заявили, що компанія залишається високо зацікавленою в українському ринку і робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Зазначалося, що IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні, коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені.

Автор:
Тетяна Бесараб