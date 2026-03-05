Запланована подія 2

IKEA в Китае запустила беспилотную доставку: время ожидания сократилось втрое

Шведский мебельный гигант IKEA ввел автономный транспорт в китайской провинции Аньхой. Пилотный проект доказал свою эффективность, ускорив обслуживание клиентов в три раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессужба Ingka Group, управляющая сетью.

IKEA China сотрудничала с местным поставщиком для тестирования беспилотных транспортных средств, перевозящих заказы клиентов из внешнего склада в магазин IKEA Hefei для самостоятельного вывоза, а также пополнения запасов товаров в магазине.

С начала тестирования до сих пор транспортные средства успешно прошли почти 75 600 км.

На основе положительных результатов в Китае Ingka Group, крупнейший франчайзи IKEA, приступил к оценке других мировых рынков для внедрения автономной логистики.

Скорость обслуживания

Преимущества такого способа доставки очевидны: среднее время ожидания заказов для самовывоза сократилось с шести до двух часов, а для бизнеса транспортные расходы между подразделениями IKEA уменьшились более чем на 50%.

Эта модель рассматривается как перспективная для оптимизации работы магазинов меньшего формата и будущих точек сети.

Автономное транспортное средство

Электрическое транспортное средство (EV) имеет длину не более 3,5 метра и ширину 1,3 метра. Он может выполнять все задачи по вождению   без вмешательства человека в определённых условиях или районах.

Человек-оператор пристально смотрит за транспортным средством из центрального пункта управления.

Если транспортное средство сталкивается с проблемой на дороге, оператор может взять контроль на себя и объехать любые препятствия.

Как сообщили в компании, IKEA стремится облегчить жизнь людей, поэтому изучает, как беспилотные авто могут сделать покупки более удобными, дешевыми и безопасными для окружающей среды.

IKEA   в Украине

IKEA заявила о намерении   выйти   украинский рынок в начале 2005 года. Планировалось открыть первый магазин в Киеве осенью 2006 года, в принадлежащем шведской сети торговом центре российского бренда Мега, однако этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков.   14 мая 2020 года IKEA запустила онлайн-магазин в Украине.

1 февраля 2021 открылся первый магазин IKEA в Украине и первый в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall.

После начала полномасштабного российского вторжения, компания временно приостановила свою деятельность в Украине. И после двух с половиной лет центральный офис IKEA сообщил, что принял решение о возвращении на украинский рынок.

IKEA сообщил, что возобновит работу магазина после боевых действий. Также после боевых действий IKEA планирует открыть 15 магазинов в Украине.

Напомним, в феврале компания   IKEA подтвердила свои планы   открыть магазины в Украине в 2025 году.

Автор:
Татьяна Бессараб