IKEA вперше за 40 років закриває великий магазин у Швеції: яка причина

Шведський меблевий гігант IKEA оголосив про закриття свого повноформатного магазину в місті Бурленге, що стало першим подібним випадком на внутрішньому ринку за останні 40 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dagens Industri.

Компанія вирішила відмовитися від традиційного масштабного об'єкта на користь компактнішого формату, який розміститься в одному з місцевих торгових центрів. Така реорганізація свідчить про радикальну зміну підходу ритейлера до фізичної присутності в регіонах.

Зростання онлайн-продажів

Зміна формату безпосередньо пов'язана з новими звичками споживачів та стрімким розвитком електронної комерції.

За даними представництва IKEA у Швеції, наразі понад 20% продажів припадає на онлайн-канали, а більшість клієнтів починають процес покупки в цифровому форматі ще до відвідування магазину чи оформлення доставки, за даними IKEA Sweden.

Новий магазин, який планують відкрити вже в першій половині року, втілюватиме концепцію "ритейлу майбутнього", максимально адаптовану під сучасні запити клієнтів.

Рішення компанії обурило владу

Рішення керівництва мережі викликало гостру реакцію з боку муніципалітету Бурленге. Голова муніципальної ради висловив обурення тим, що мерію повідомили про закриття майже перед самим офіційним оприлюдненням новини.

Влада міста нагадує, що свого часу витратила колосальні ресурси та роки переговорів, аби залучити бренд у регіон. Через такий крок компанії місцева адміністрація планує ініціювати перегляд усіх чинних домовленостей із ритейлером.

Магазин у Бурленге розпочав свою роботу у 2013 році після тривалого періоду узгоджень. На сьогоднішній день цей об'єкт забезпечує роботою близько 230 співробітників.

IKEA в Україні

IKEA заявила про намір вийти на український ринок на початку 2005 року. Планувалося відкрити перший магазин в Києві восени 2006 року, у торговому центрі російського бренду Мега, що належить шведській мережі, проте цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. 14 травня 2020 IKEA запустила онлайн-магазин в Україні.

1 лютого 2021 року відкрився перший магазин IKEA в Україні та перший в Києві у ТРЦ Blockbuster Mall.

Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія тимчасово призупинила свою діяльність в Україні.

IKEA призупинила продажі та виробництво на всіх шести своїх українських заводах у перший же день після вторгнення Росії в Україну. Ритейлер також відмовився від використання деревини українського походження. За даними українських ЗМІ, це рішення в компанії пояснювали "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

У 2024 році у відповідь на запит Delo.ua в ІКЕА заявили, що компанія залишається високо зацікавленою в українському ринку і робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Зазначалося, що IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні, коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені.