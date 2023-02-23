Зеленський відповів, чи Путін досі хоче захопити Київ

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін досі прагне захопити Київ, але його мета - вся Україна.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - зазначив він.

При цьому президент вважає, що Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі, оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

"Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі. Для них це означає втрату історії, це означає втрату Білорусі. Я думаю, що це помилка", - сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до Путіна, але, якщо це таки станеться - Україна буде боротися.

Нагадаємо, в міській військовій адміністрації повідомили, що угрупування сил і засобів оборони Києва проводить тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю