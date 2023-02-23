Зеленский ответил, хочет ли Путин до сих пор захватить Киев

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин до сих пор стремится захватить Киев, но его цель – вся Украина.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", – отметил он.

При этом президент считает, что Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси, поскольку российские войска уже не столь сильны, как были год назад.

"Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси. Для них это означает потерю истории, это означает потерю Беларуси. Я думаю, что это ошибка", - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что Беларусь не присоединится к Путину, но если это произойдет - Украина будет бороться.

Напомним, в городской военной администрации сообщили, что группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировку подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.