Зеленский прокомментировал обстановку на разных направлениях фронта, пообещав делать так и дальше

Президент Владимир Зеленский 19 февраля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

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Докладывали на нем и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, и командующие направлениями, при этом были, по словам президента, и доклады непосредственно с передовой.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия, запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу. А также то, что делается сейчас, в эти дни, на передовой", - заявил он.

По словам Зеленского, Залужный доложил о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент на мобилизации, "конкретной ситуации, том, как и что осуществляется".

Также глава государства заслушал подробные доклады на Ставке относительно "каждой боевой позиции, каждого горячего направления". Так, по Бахмутскому направлению был доклад командующего объединенной стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

"Угледарское направление, ОТГ "Донецк" – докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем скорее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также он заслушал доклад по ситуации на юге страны, в частности, на Одесском направлении, по которому докладывал генерал Андрей Гнатов. По словам президента, ситуация там остается без изменений, "контролируем все возможные перспективы".

"ОСУВ "Таврия" – докладывал генерал Тарнавский относительно конкретных результатов защиты. Спасибо всем нашим воинам, кто бережет Запорожье и все это направление! Обязательно – Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем. Как и по всей северной границе", - сказал глава государства.

Был доклад и министра внутренних дел Игоря Клименко о формировании новых бригад "Гвардии наступления". По оценке президента, есть "очень хорошие результаты, это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей".

"И такой формат работы – как на Ставке, так и в информировании по управлению обороной – буду поддерживать. Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем", – добавил президент.

Кроме того, он заслушал руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", – прокомментировал Зеленский.

Напомним, что ранее в воскресенье ГУР Минобороны сообщило, что Россия накануне визита в Европу президента США Джозефа Байдена, запланированного на 20-22 февраля, начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.