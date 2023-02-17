Мэр Харькова прокомментировал возможность нового наступления РФ на город

Попытки повторного наступления российских оккупационных войск на Харьков могут быть, но город готов к такому сценарию.

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Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью "РБК-Украина".

"Ни я, ни вы не понимаем, что у них там в голове и какие планы руководства Российской Федерации. Хотя и это не главное. Главное – насколько мы будем подготовлены, насколько мы готовы дать отпор всем этим попыткам. Будут ли попытки (пойти в наступление на Харьков – ред.)? Уверен, какие-то такие попытки будут. Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться. Мы готовы отражать все эти попытки и мы победим, это безусловно", - отметил он.

При этом Терехов назвал трудным вопрос о том, готов ли Харьков к возможному наплыву беженцев из области, если россияне начнут наступление.

"Мы видим, что один из потенциальных планов россиян - это движение в сторону Купянска. На том направлении идут бои. Наши военные сейчас отбивают атаки противника. Сейчас уже очень много переселенцев из области, переехавших в город. У нас в городе уже всего около 80 тысяч внутренне перемещенных лиц. Мы их обеспечили общежитиями. Это наши граждане, мы пытаемся создать им более-менее нормальные условия для проживания в Харькове. Поэтому мы готовились раньше к приему людей и готовимся сейчас", - пояснил он.

Мэр отметил, что в последнее время интенсивность российских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Армия РФ уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того Терехов отметил, что после начала полномасштабного вторжения отношение жителей Харькова к России полностью изменилось.

"Я не понимаю, откуда у россиян были такие помыслы, что Харьков будет встречать их с цветами, а не с гранатами. Но они ошиблись. Настроения у харьковчан четко проукраинские. Не будет большим секретом, что до войны каждый четвертый харьковчанин относился к России с определенным, так сказать, пониманием, потому что у кого-то родственники были, у кого-то знакомые, кто-то ездил в гости в Россию, ведь расстояние 40 км. Так было, так сложилось исторически, но война все перевернула, и сейчас степень радикализации харьковчан гораздо больше, чем на Западе Украины. Поэтому сейчас никто с россиянами не общается, не созванивается, харьковчане разорвали любые отношения с россиянами", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Российской Федерации уже начала наступление, которое военные аналитики прогнозировали весной. В то же время ВСУ продолжают противостоять атакам врага.