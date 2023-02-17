Мер Харкова прокоментував можливість нового наступу РФ на місто

Спроби повторного наступу російських окупаційних військ на Харків можуть бути, але місто готове до такого сценарію.

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Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Ні я, ні ви не розуміємо, що у них там у голові і які плани керівництва Російської федерації. Хоча і це не головне. Головне – наскільки ми будемо підготовлені, наскільки ми готові дати відсіч усім цим спробам. Чи будуть спроби (піти в наступ на Харків - ред.)? Впевнений, якісь такі спроби будуть. Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися. Ми готові відбивати всі ці спроби і ми переможемо, це безумовно", - зазначив він.

При цьому Терехов назвав важким питання про те, чи готовий Харків до можливого напливу біженців з області, якщо росіяни все ж розпочнуть наступ.

"Ми бачимо, що один з потенційних планів росіян – це рух у сторону Куп'янська. На тому напрямку йдуть бої. Наші військові зараз відбивають атаки противника. Зараз уже є дуже багато переселенців з області, що переїхали до міста. У нас у місті вже є загалом приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємось створити їм більш-менш нормальні умови для проживання в Харкові. Тому ми готувались раніше до прийому людей і готуємось зараз", - пояснив він.

Також мер зазначив, що останнім часом інтенсивність російських обстрілів по місту Харкову значно зросла. Армія РФ вже завдала багато ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Крім того Терехов зазначив, що псл початку повномасштабного вторгнення ставлення жителів Харкова до Росії повністю змінилося.

"Я не розумію, звідки у росіян були такі помисли, що Харків буде зустрічати їх з квітами, а не з гранатами. Але вони помилилися. Настрої у харків'ян чітко проукраїнські. Не буде великим секретом, що до війни кожен четвертий харків'янин ставився до Росії з певним, так би мовити, розумінням, бо у когось родичі були, у когось знайомі, хтось їздив у гості до Росії, адже відстань 40 кілометрів. Так було, так склалось історично, але війна все перевернула, і зараз ступінь радикалізації харків'ян набагато більший, ніж на Заході України. Тому зараз ніхто з росіянами не спілкується, не зідзвонюється, харків'яни розірвали якісь стосунки з росіянами", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Російської Федерації вже розпочала наступ, який військові аналітики прогнозували на весну. Водночас ЗСУ продовжують протистояти атакам ворога.