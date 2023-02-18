От боев на Донбассе зависит очень многое из того, что готовим на ближайшее время - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что мероприятия, готовящиеся Украиной в ближайшее время, в частности дипломатическая работа на следующей неделе, посвященная "ускорению нашего движения", имеет большую зависимость от хода военного противостояния с российскими войсками в Донецкой области.

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Об этом он сказал в вечернем видеообращении. Президент указал, что во второй день проведения конференции по безопасности в немецком Мюнхене "очевидно доминировала в дискуссиях именно тема украинской победы, которую мы приближаем".

Глава государства выразил благодарность всем лидерам за поддержку и сигналы об усилении предоставления оружия для защиты Украины, которые, по его словам, подтверждают, что агрессия РФ может завершиться только ее проигрышем.

"Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины... Ожидаем весомых новостей для Украины, нашей безопасности", - добавил Зеленский.

При этом он выразил традиционную благодарность и тем, кто сейчас защищает страну на поле боя, а особо отметил бойцов, обороняющих Донецкую область, в том числе 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, 72-ю отдельную механизированную бригаду, 55-ю отдельную и 27-ю реактивную артиллерийскую бригады.

"Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия - противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил и 128-ю отдельную бригаду Сил территориальной обороны за отражение атак на Запорожском направлении, а также выразил уверенность в том, что каждый обстрел украинской территории со стороны РФ будет иметь для нее конкретные юридические последствия.

"Это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево - особенно сегодня - и каждый удар против нашего народа", – сказал он.

Напомним также, что накануне Зеленский провел ряд международных разговоров, в том числе непубличных, которые, по его оценке, "усиливают" Украину. Продвижение же в освобождении оккупированных территорий президент назвал "тщательно готовящимся" приоритетом.